В екатеринбургском цирке откроют пункт вакцинации против COVID-19

Прививочный пункт в екатеринбургском цирке заработает с 26 мая, он будет открыт два дня в неделю - по средам и четвергам, сообщает сегодня оперативный штаб региона. Получить вакцину "на арене" можно будет в течение всего лета.

"Вакцинация в торговых центрах, которую мы начали три месяца назад, показала свою эффективность", - говорит глава регионального минздрава Андрей Карлов. Так, с момента открытия пунктов вакцинации на торговых площадях в Екатеринбурге привито 17523 человека и 3581 - в других городах области. По данным министерства на 20 мая, в регионе вакцинировано первым компонентом 441 678 человек, вторым - 355 517.

Напомним, на Среднем Урале по информации на 20 мая общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 88 215 (последние несколько недель прирост держится на уровне около ста пациентов в сутки). За все время пандемии от заболевания скончались 3 302 человека.