В Британии выросло число заражений "индийским" штаммом COVID-19

За минувшие сутки число случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса в Великобритании возросло до 3 424 с 2,9 тысячи днем ранее, свидетельствуют данные Службы общественного здравоохранения Англии.

По данным ведомства, этот вариант вируса вызывает беспокойство, поскольку является более заразным, чем "британский" штамм. Общее число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 2 874, скончались семь человек. С начала пандемии коронавируса в стране диагноз подтвердился почти у 4,5 миллиона человек, пишет РИА Новости.

В стране продолжается вакцинация. По данным Службы здравоохранения, одной дозой прививки вакцинированы свыше 37,2 миллиона человек, обе дозы получили более 21,2 миллиона человек.

Напомним, с понедельника, 17 мая, в стране вступил в силу третий уровень снятия коронавирусных ограничений. Британцы теперь могут ходить в гости двумя семьями, собираться группами по принципу "не более шести", а также путешествовать по стране. В Альбионе открылись гостиницы, театры и музеи, пабы, а рестораны и кафе начали обслуживать посетителей в закрытых помещениях.