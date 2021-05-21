В Кремле рассказали о "мягкой" и реальной силе России

Нашей стране еще надо поработать над "мягкой силой", однако с реальной все нормально. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мягкая сила" - это то, с чем нам надо еще работать, - заявил он в рамках просветительского марафона "Новое знание". - А что касается нашей реальной силы: у нас с реальной силой все нормально, но этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути, и не дай бог его оттуда выгонять".

Говоря о "мягкой силе", представитель Кремля уточнил, что "потенциал у нас очень глубокий": России еще нужно себя нести в мир. "Тем более, что, несмотря на всю конфронтацию, которая сейчас есть, несмотря на все межгосударственные склоки, русский язык любят и русской культурой восхищаются, и русским спортом восхищаются", - заявил Песков и напомнил о богатейшей культуре России, заметив, что подобного в мире не так много.

Отметим, что под "мягкой силой" понимается способность достигать желаемое в международных отношениях не за счет принуждения, а дипломатическим путем, благодаря привлекательности культуры государства и т.п.