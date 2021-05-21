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21.05.2021 21:56
Рубрика: Общество

В ОП предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья

Текст: Анна Полтавцева

Зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко поддержал предложение вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о нулевой ипотеке для многодетных семей.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Вопрос жилья у многодетных семей стоит на первом месте. Я поддерживаю предложение о нулевой ипотеке Петра Толстого. При этому нужно признать, что не все многодетные семьи смогут взять ипотеку. Одной из форм поддержки должен стать субсидированный наем жилья, когда государство софинансирует расходы многодетной семьи на съем жилья, достаточно комфортного для ее проживания", - сказал Рыбальченко.

Он также призвал обеспечить многодетным семьям системную и масштабную помощь. В поддержке, как утверждает Рыбальченко, нуждаются не только мамы, но и многодетные папы, "на которых ложится задача по обеспечению благополучия семьи".

"Важное направление - ежемесячное пособие [на каждого ребенка]. Нас вдохновляет опыт Сахалинской области, которая благодаря мерам поддержки многодетных семей сумела преодолеть демографический кризис и повысить рождаемость до уровня воспроизводства", - добавил Рыбальченко.

Ранее Петр Толстой возглавил рабочую группу, которой предстоит сформировать пул новых мер, направленных на поддержку многодетных семей. Одна из главных инициатив - обнуление ипотеки для многодетных. "Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать", - убежден Толстой.

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