В префектуре Кумамото дожи обрушили дорогу

Два человека пострадали при обрушении дороги в префектуре Кумамото в Японии из-за сильных дождей, сообщил телеканал NHK.

Обрушение случилось этим утром. Пострадал участок дороги длиной 60 метров. Водители двух автомобилей, оказавшихся на месте происшествия, госпитализированы. О характере их травм не сообщается, пишет РИА Новости.

Атмосферный фронт принес в Японию проливные дожди с порывами сильного ветра. Власти уже объявили эвакуацию в центральных префектурах страны. По данным синоптиков, за сутки может выпасть до 200 миллиметров дождя.