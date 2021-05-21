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21.05.2021 19:25
Рубрика: Власть

Захарова: США сами приостановили работу дипмиссии в Екатеринбурге

Текст: Алексей Чуриков
Американская сторона самостоятельно, без какого-либо давления извне приняла суверенное решение о приостановке работы своей дипломатической миссии в Екатеринбурге и Генерального консульства во Владивостоке. Об говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

На Смоленской площади подчеркнули, что закрытие диппредставительств, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам. "В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовались в Вашингтоне, неправомерно "искать виноватых", объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала", - говорится в комментарии Захаровой.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что именно Вашингтон развязал длительную "визовую войну", проведя незаконную конфискацию российской дипломатической собственности в США, и закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско. Это, подчеркнули в МИД РФ, "отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США".

Мария Захарова обратила внимание и на то, что несмотря на постоянно усиливающееся давление со стороны американских властей, оставшиеся российские Генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел Посольства России в Вашингтоне продолжают работать с полной отдачей без перехода на "облегченный режим", как дипмиссия США в Москве.

"Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств, пока для этого сохраняется хотя бы малейшая возможность", - подчеркнули в МИД России.

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