Захарова: США сами приостановили работу дипмиссии в Екатеринбурге

На Смоленской площади подчеркнули, что закрытие диппредставительств, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам. "В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовались в Вашингтоне, неправомерно "искать виноватых", объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала", - говорится в комментарии Захаровой.
В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что именно Вашингтон развязал длительную "визовую войну", проведя незаконную конфискацию российской дипломатической собственности в США, и закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско. Это, подчеркнули в МИД РФ, "отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США".
Мария Захарова обратила внимание и на то, что несмотря на постоянно усиливающееся давление со стороны американских властей, оставшиеся российские Генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел Посольства России в Вашингтоне продолжают работать с полной отдачей без перехода на "облегченный режим", как дипмиссия США в Москве.
"Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств, пока для этого сохраняется хотя бы малейшая возможность", - подчеркнули в МИД России.