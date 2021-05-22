27 мая (четверг) в 11.00 в медиацентре "Российской газеты", совместно с международной площадкой прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО, пройдет круглый стол на тему: "Россия будет прирастать Арктикой через Урал", посвященный комплексному обсуждению вопросов развития арктической зоны с участием федеральных и региональных специалистов-ученых и общественных деятелей широкого профиля в области безопасности, геополитики, экономики, экологии, образования и медицины.

К участию в круглом столе приглашены:

1 Севастьянов Игорь Борисович, заместитель руководителя центра координации исследований РИСИ (г. Москва);

2 Комлева Наталья Александровна, доктор политических наук, профессор, вице-президент Академии геополитических проблем;

3 Боков Андрей Владимирович, народный архитектор России (г. Москва);

4 Бобровницкий Игорь Петрович, Вице-президент Межрегиональной общественной организации "АСПОЛ", председатель Комиссии по Арктической медицине, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (г. Москва);

5 Шестаков Александр Леонидович, ректор Южно-Уральского государственного университета, вице-президент Совета ректоров России (г. Челябинск);

6 Кузнецов Алексей Владимирович, Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского Конгресса "Промышленная экология регионов" (г. Екатеринбург);

7 Коваленко Наталия Владимировна, эксперт в области экологической безопасности и страхования, к.э.н.;

8 Коростелев Алексей Сергеевич, исполнительный директор Группы компаний "Гранула-СпецЦемент" (г. Екатеринбург);

9 Демин Александр Вячеславович, заместитель руководителя исполкома партии "Новые люди", руководитель благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны".

Модераторы: Юлия Корнеева, член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО (г. Екатеринбург), Алексей Дуэль, обозреватель отдела экономики и социальных проблем "РГ" (г. Москва).

С программой круглого стола можно ознакомиться здесь.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 09.00, 27 мая.

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