Центр имени Чумакова увеличит мощности по производству вакцины от COVID-19

Федеральный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН планирует в ближайшее время увеличить мощности по производству вакцины от коронавируса "КовиВак". Об этом в ходе марафона "Новые знания" заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

По его словам, вакцина уже пошла в гражданский оборот. "Наши мощности - это порядка 7-10 миллионов доз в год, которые мы в ближайшее время предполагаем увеличить за счет модернизации оборудования", - цитирует РИА Новости. Ишмухаметов отметил, что одной из особенностей вакцины "КовиВак" является отсутствие побочных эффектов.

Вакцина "КовиВак" сделана на основе вируса, прошедшего специальную обработку. Он лишен своих инфекционных свойств, однако его присутствие в организме позволяет вызвать иммунную реакцию. В начале мая Центр имени Чумакова направил в Минздрав документы для получения разрешения на использование вакцины "КовиВак" для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.