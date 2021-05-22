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22.05.2021,  
22:05
Текст:  Михаил Русин

Космолеты США могут нести ядерное оружие

Американские космолеты Х-37 могут использоваться в качестве платформ для ядерного оружия.
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Такое мнение высказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. Он отметил, что США уже имеют шесть межсредных космических платформ Х-37 разных размеров.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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"Один находится на орбите, четвертый и пятый отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - цитирует эксперта ТАСС.

Ян Новиков также отмечает, что в скором будущем США может стать обладателем уже восьми космолетов Х-37, а эти обстоятельства выдвигают новые требования к перспективным системам воздушно-космической обороны.

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