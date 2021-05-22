Космолеты США могут нести ядерное оружие

Американские космолеты Х-37 могут использоваться в качестве платформ для ядерного оружия.

Такое мнение высказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. Он отметил, что США уже имеют шесть межсредных космических платформ Х-37 разных размеров.

"Один находится на орбите, четвертый и пятый отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - цитирует эксперта ТАСС.

Ян Новиков также отмечает, что в скором будущем США может стать обладателем уже восьми космолетов Х-37, а эти обстоятельства выдвигают новые требования к перспективным системам воздушно-космической обороны.