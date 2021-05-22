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Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером

Новости
    22.05.2021, 16:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

35-летняя американская певица и актриса Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, вновь вспомнила про самый темный период своей жизни. А именно - когда актрисе было девятнадцать, ее изнасиловал и буквально выбросил на улицу на углу известный музыкальный продюсер. После чего девушка забеременела.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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Откровения певицы прозвучали на шоу Опры Уинфри и британского принца Гарри на Apple TV+, где Гага добавила, что на фоне пережитого у нее начались проблемы с психикой, передает The Guardian.

Имя насильника Джерманотта назвать отказалась, отметив, что больше не хочет его никогда видеть, но обстоятельно остановилась на деталях инцидента и всех нюансах срамного процесса. Присовокупив: в случае отказа в интимной близости мерзавец пригрозил уничтожить все её сделанные к тому моменту записи.

Когда все закончилось - а процесс был чрезвычайно болезненным, - Гага несколько недель не могла прийти в себя и отойти от шока. А после написала посвященную ЧП песню Swine.

Про инцидент Гага умалчивала годами, впервые признавшись, что пережила изнасилование, в 2014-м - на другом шоу, скандального радиоведущего Говарда Стерна.

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