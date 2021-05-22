Мишустин: Наша научная школа не была полностью утеряна

Научная школа в России не была полностью утеряна в 90-е годы прошлого столетия, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "У нас и сейчас много талантливых, потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий. Это граждане нашей большой страны. В очень сложное время они не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела", - сказал он, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".

После распада Советского Союза научная школа вместе со страной пережила непростые времена, заметил председатель правительства. Высшему образованию молодежь предпочитала быстрый и большой заработок, востребованные ученые и инженеры уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни.