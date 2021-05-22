Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что к президенту Владимиру Путину можно в любой момент обратиться за советом и поддержкой. Отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание", Мишустин отметил, что на каждом этапе жизни у него были наставники.

- Самое важное - когда между наставником и его учеником возникает доверие. Чтобы можно было посоветоваться двадцать четыре часа в сутки, - подчеркнул он.

В зрелом возрасте, отметил глава кабмина, необходимость в этом возникает все реже, однако знание, что рядом есть наставник, к которому можно обратиться, стоит дорогого.

Главным наставником для себя Михаил Мишустин назвал Владимира Путина.

- Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит, - заявил председатель правительства.