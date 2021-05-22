Мишустин: Зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал внимательнее относиться в современном мире к источникам информации.

Читая статьи в интернете или посты в социальных сетях, люди не всегда имеют дело с достоверным источником информации, заявил глава правительства, выступая на просветительском марафоне "Новое знание". Далеко не каждый пишущий является профессионалом, способным компетентно рассуждать о многих вопросах. "И зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками, - констатировал Мишустин. - Это не всегда сделано преднамеренно, но в итоге формирует ошибочные взгляды". Иногда искаженные сведения о каких-то событиях, которые можно увидеть в интернете, нельзя опровергнуть без экспертного мнения из надежного источника.

Достоверны только фундаментальные знания, заявил премьер-министр. Они необходимы, в том числе для совершения открытий, создания передовых технологий и прорывных решений, которыми сегодня гордится человечество. "Обладание точными, фундаментальными знаниями - один из важнейших критериев успеха в современном мире", - указал глава кабмина.

"Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять, чтобы это не отрывало вас от реального мира. Пожалуйста, будьте внимательны", - попросил Мишустин. От качества информации зависит эффективность решений, которые принимает человек, добавил он.