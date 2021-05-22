Полиция проверяет данные по выстрелу в голову в Москве

Полиция проводит проверку по факту выстрела в голову, который тренер по фигурному катанию произвел своей коллеге. По счастью, пистолет был сигнальным. Женщина находится в больнице, мужчина задержан.

Видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина стреляет, размещено в сети интернет. Дело происходит около подъезда. Он сначала приставляет пистолет к голове одной женщины, та отмахивается, тогда он приставляет его к голове другой женщины. И тут происходит выстрел. На кадрах видно, что все это, скорее всего, была шутка. Предположительно, мужчина не знал, что пистолет заряжен, и решил пошутить таким странным образом.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве это подтвердили ТАСС: "Накануне в одну из больниц была доставлена женщина с непроникающим ранением головы. Выстрел сделал мужчина из сигнального пистолета. По данному факту проводится проверка".