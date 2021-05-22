Родине русского бездорожья пообещали дорогу уже в этом году

Деревня Пустой Ярославль во Владимирской области недавно отметила 515-летие. Сельцо упоминается еще в жалованной грамоте царя и великого князя Иоанна Васильевича митрополиту Московскому Симону в 1504 году "о неподсудности митрополичьих сел и деревень". А с некоторых пор Пустой Ярославль известен как Родина русского бездорожья.

Каждый год местные жители, чтобы добраться до своих домов из города, сами мостят дорогу. В Пустом Ярославле это традиция. В дореволюционные времена местное население выходило гатить путь (то есть прокладывать его через топкие места), устраивать переправы через небольшую речку Колочку и ручьи в оврагах.

Так же и сейчас. Жители деревни когда-то сами собрали средства на строительство моста через реку и ежегодно укладывают камни и кирпичи в самые проблемные места на двухкилометровом пути до асфальта.

Труд - ручной. Правда, Валерий и Павел, у которых есть трактора, разравнивают и утрамбовывают "дорожное полотно". Подключаются и другие жители с личным транспортом, например, уазики задействуют как тягачи. Но такой ремонт недолговечен - дорога вскоре снова становится разбитой.

- Раньше возле деревни было поле, но оно заросло мелколесьем, потому что не обрабатывалось. Из-за этого дорога перестала проветриваться, местность больше стала похожа на болото, - говорит Виктор, который регулярно приезжает в Пустой Ярославль, где занимается ремонтом дома и огородом.

В деревне официально зарегистрирован всего один человек. Хотя желающих жить тут постоянно больше. Но по существующей сейчас дороге в Пустой Ярославль не проедет ни скорая, ни пожарная. Детей до школы доставить проблема. И автомагазин сюда не приезжает - люди закупают все необходимое в городе.

Два года назад в Пустой Ярославль на деревенский праздник позвали представителей власти - и местной, и областной, а также журналистов. Гости удивились: деревня-то живая! Более двух десятков домов. И народ не плачется, а сам выходит на субботники, ухаживает за дорогой, как может, и просит посодействовать со строительством нормального пути, который не уничтожали бы распутица и дожди.

Еще в 2017-м суд Суздальского района постановил, что дорогу в Пустой Ярославль необходимо построить. А в 2019-м про Пустой Ярославль узнала вся страна, посмотрев репортаж на одном из федеральных каналов. Там показали как народ закладывал кирпичом огромные колеи на дороге.

В этом году с дорогой в деревню тоже плохо: весна дождливая и сырая, путь не успевает высыхать. И ремонт не помогает: кирпичи и камни тонут в грязи. Все, как и сто с лишним лет назад: еще в "Материалах для оценки земель Владимирской губернии" 1897 года со слов местных крестьян записано, что они предпочитают пахать в сухую погоду, так как в сырую "лошадь сильно вязнет".

Но, кажется, вопрос с дорогой больше не будет вязнуть в кабинетах чиновников. Администрация Суздальского района объявила тендер на строительство дороги в Пустой Ярославль. Протяженность - два километра. Покрытие - щебень. Срок начала работ - май. Окончание - ноябрь. Но все пока лишь на бумаге.

- Торги состоялись. На стройку предусмотрен 41 миллион рублей. За эти деньги должны построить качественную дорогу, которая при правильной эксплуатации прослужит долго. До ноября 2021 года ее должны построить, но есть вероятность, что работы, которые начнутся в июне, завершатся раньше срока, - сказал корреспонденту "Родины" заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин.

Картухин один из тех, кто приезжал на деревенский праздник. С тех пор курирует вопрос строительства дороги в Пустой Ярославль. При этом отмечает, что это стало возможным во многом благодаря жителям Пустого Ярославля, которые хотят жить и развиваться на своей земле: "Решение дорожной проблемы увеличит интерес к этим красивым местам, позволит многим местным жителям жить в деревне круглый год. У Пустого Ярославля есть все предпосылки, чтобы развиваться".

Звучит все это для Пустого Ярославля необычно. Еще в советские годы деревню признали бесперспективной, могли сровнять с землей, как и некоторые соседние. Потом страна распалась и стало не до Пустых Ярославлей.

Про него, 515-летнего старика, вспомнили совсем недавно. И оказалось, что Пустой Ярославль еще удивительно молод.