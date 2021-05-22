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22.05.2021 10:48
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева выступила с предложением создать в столице новый стандарт поддержки семьи

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Светлана Разворотнева заявила о необходимости ввести в столице новый стандарт поддержки семьи в ходе конференции "Семья - основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии Национального проекта "Демография"", которая состоялась в Общественной палате РФ. Мероприятие прошло в рамках в рамках XXIХ Международных образовательных чтений, посвященных 800-летию Александра Невского.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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Правозащитница озвучила собственное видение мер, которые могут положительно сказаться на демографии. Так, она предлагает создать в Москве собственный, наивысший стандарт поддержки детей и их родителей. По мнению Разворотневой, необходимо ежегодно выделять бесплатные путевки или пособия на детский отдых для каждого ребенка-москвича. Обеспечить каждый район столицы бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в московские школы. Ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей и увеличить количество мест в образовательных учреждениях, финансируемых московскими предприятиями, на условиях дальнейшего трудоустройства выпускников по целевым направлениям.

Она напомнила о необходимости улучшения жилищных условий семей с детьми и поддержания их финансового благополучия. Для этого, считает она, необходимо строить и привлекать иными способами жилые площади для соцнайма. Наличие подобного жилья избавит россиян от необходимости десятилетиями стоять в очереди на квартиры или прибегать к разорительной для многих ипотеке. Кроме того, введение субсидий на найм поддержит тех, кто вынужден тратить на аренду квартир более трети семейного бюджета.

- Я уверена, что демография нашей страны напрямую зависит от уровня и качества жизни российских семей, а также возможностей, которые мы предлагаем подрастающему поколению для их развития и самореализации. Будущее детей не должно зависеть от кошелька их родителей. Эту заботу на себя обязано взять государство, - сказала Светлана Разворотнева.

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