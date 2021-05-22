В Якутии полицейские спасли утопающего

Новости

В Петербурге 89 музеев подготовили программы к "Ночи музеев" 13:57
В Совфеде объяснили смысл новых санкций против "Северного потока-2" 13:43
Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею 13:32
Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом 13:17
Генри "Ведьмак" Кавилл сыграет в перезапуске "Горца" 13:15
Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России 13:07
В Калининграде задержан мужчина, осквернивший братскую могилу 13:07
Мишустин: Зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками 12:08
Мишустин: Наша научная школа не была полностью утеряна 12:00
Мишустин рассказал о роли общества "Знание" в его жизни 11:56
В Газу прибыли первые колонны с гуманитарной помощью 11:24
Оперштаб: Еще 2428 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:18
Россияне назвали поводы для радости на работе 11:03
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех 10:51
Кабмин утвердил программу поддержки российских вузов "ПРИОРИТЕТ-2030" 10:47
Марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Красной планеты 09:30
До 11 увеличилось число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом 08:52
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения "Бостону" 08:07
Центр имени Чумакова увеличит мощности по производству вакцины от COVID-19 07:50
Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2" 06:35
В России введут специальный правовой режим для мигрантов 05:34
Число жертв крушения самолета ВВС Нигерии увеличилось до 11 04:59
Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам 04:08
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 выставили на RR Auction 03:54
Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая 03:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

В Якутии полицейские спасли утопающего

Текст: Михаил Фалалеев

Полицейские спасли тонувшего в реке Лена пожилого мужчину. Сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант полиции Сергей Чупров и прапорщик полиции Николай Заровняев во время патрулирования увидели, как по причалу Якутского речного порта к воде идет мужчина. Они его окликнули, однако он не отреагировал. Полицейские подбежали к причалу и увидели, что человек уже в воде и его затягивает под лед - несмотря на плюсовую температуру воздуха, река Лена еще покрыта тонкой коркой льда.

Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
Сотрудники нижегородской колонии спасли женщину из горящего дома

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что рискуя жизнью, Сергей Чупров прыгнул в ледяную воду. Вместе с напарником они вытащили на берег утопающего, находившегося без сознания. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали скорую, 61-летний гражданин был госпитализирован.

Ирина Волк сообщила, что за мужество, отвагу и профессионализм, проявленные при спасении человека, сотрудники полиции Сергей Чупров и Николай Заровняев будут представлены к ведомственным наградам.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МВД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире
Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки
В Минэнерго опровергли возможность возникновения дефицита бензина
В России начали испытания новой высокоточной авиаракеты
YouTube введет налоги для блогеров и начнет добавлять рекламу во все видео
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму