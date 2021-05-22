В Якутии полицейские спасли утопающего

Полицейские спасли тонувшего в реке Лена пожилого мужчину. Сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант полиции Сергей Чупров и прапорщик полиции Николай Заровняев во время патрулирования увидели, как по причалу Якутского речного порта к воде идет мужчина. Они его окликнули, однако он не отреагировал. Полицейские подбежали к причалу и увидели, что человек уже в воде и его затягивает под лед - несмотря на плюсовую температуру воздуха, река Лена еще покрыта тонкой коркой льда.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что рискуя жизнью, Сергей Чупров прыгнул в ледяную воду. Вместе с напарником они вытащили на берег утопающего, находившегося без сознания. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали скорую, 61-летний гражданин был госпитализирован.

Ирина Волк сообщила, что за мужество, отвагу и профессионализм, проявленные при спасении человека, сотрудники полиции Сергей Чупров и Николай Заровняев будут представлены к ведомственным наградам.