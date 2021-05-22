На Теплой речке в Красноярском крае обнаружили масляные пятна

Сотрудники прокуратуры, МВД и МЧС проверяют сообщение о масляных пятнах на водохранилище в Кежемском районе. Загрязнение зафиксировано в 17 километрах от города Кодинска, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным ТАСС, речь идет о Теплой речке.

Специалисты устанавливают площадь пострадавшей территории и источник загрязнения, уточнили в надзорном ведомстве.

Работники специализированной организации уже установили заградительные боны, чтобы не допустить распространение неизвестного вещества, и обрабатывают воду сорбентом.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране природы.