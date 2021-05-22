В Новгородской области перевернулся автобус с туристами

В Крестецком районе Новгородской области перевернулся автобус, в котором находилось 36 туристов.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, по предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем.

Трое пассажиров госпитализированы в Новгородскую областную клиническую больницу с травмами.

Сейчас следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося. Не исключено, что по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".