Врачи приехали к ямальским энергетикам

Накануне Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики посетили работников очистных сооружений АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надым.

Энергетики прошли обследование прямо на рабочем месте. Врачи измерили артериальное давление, провели оценку работы сердечно-сосудистой системы, определили уровень холестерина и глюкозы в крови и другие важные показатели. Всех пациентов проконсультировала врача-терапевт. Каждый получил "Карту здорового образа жизни" и информационные материалы, разработанные специалистами центра.

"Мы стараемся охватить обследованиями и просветительской работой как можно больше людей. Как показывает практика, знать состояние своего здоровья хотят все, но тратить время на профилактический поход к врачу способны единицы. Поэтому такие "десанты" на предприятия и организации давно вошли в практику работы и очень востребованы", - заметил главный врач Центра Сергей Токарев.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики по договоренности с работодателями также провели обследование работников первого отряда противопожарной службы ЯНАО, надымской котельной, автотранспортного предприятия.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"