Си Цзиньпин выступил на Глобальном саммите по здравоохранению

Си Цзиньпин указал, что на протяжении последних полутора лет меняется эпидемическая ситуация, постоянно появляются новые мутации вируса. По всему миру продолжает расползаться эта серьезнейшая пандемия. Насущная задача мирового сообщества состоит в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста. Участники G20 должны нести свою ответственность, обобщать успешный и негативный опыт, работать над устранением слабых звеньев и пробелов, чтобы укреплять способность и повышать уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

Си Цзиньпин высказал свою позицию по этому вопросу. Во-первых, придерживаться принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего". Во-вторых, предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования. В-третьих, укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов. Затем в справедливом и рациональном ключе устранять "иммунную яму". И, наконец, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления.

В поддержку скоординированных глобальных усилий в борьбе с COVID-19 Си Цзиньпин объявил о следующих решениях:

- в ближайшие три года дополнительно выделить 3 миллиарда долларов для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития;

- на основе уже поставленных 300 миллионов доз вакцин прилагать максимум усилий для увеличения поставок;

- поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве;

- поддержать отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины. В частности, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами;

- создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин.