Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая

Три человека погибли, еще 27 пострадали при землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Накануне вечером в уезде Янби Дали-Байского автономного округа зафиксировано свыше 160 подземных толчков. Магнитуда самого сильного - 6,4. Землетрясение ощутили жители 12 городов и уездов провинции, пишет РИА Новости.

В зоне бедствия оказались свыше 72 тысяч человек, более 13 тысяч зданий получили повреждения, из них полностью разрушены 89. Идут спасательные работы. К месту проишествия направлены специалисты и техника.