Три жителя ЛНР подорвались на мине украинских военных

Три мирных жителя Луганской народной республики получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном украинскими силовиками на берегу Северского Донца возле поселка Славяносербск, сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

По его словам, сработало взрывное устройство, установленное с позиций 14-й бригады ВСУ. Пострадавшие доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где им оказывается медицинская помощь

Командования Народной милиции ЛНР обратилось к гражданам с просьбой быть бдительнее, а при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться по телефону в МЧС, МВД или военную комендатуру ЛНР.

Филипоненко сообщал, что инструкторы из США и Великобритании обучают киевских силовиков дистанционному минированию. Имеются данные о том, что ВСУ дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и села Николаевка.

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за два года правления президента Украины Владимира Зеленского по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе погибли более 40 мирных жителей.