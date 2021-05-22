В Болгарии режим чрезвычайной эпидобстановки продлят до конца лета

Болгария продлит режим чрезвычайной эпидемиологической обстановки из-за распространения COVID-19 еще на два месяца - до конца августа. Об этом заявил министр здравоохранения служебного правительства Стойчо Кацаров.

Глава ведомства также предупредил о возможности четвертой волны эпидемии коронавируса в республике осенью текущего года. Такой прогноз Кацаров делает на основании данных о недостаточном количестве вакцинированных граждан, в первую очередь, людей пенсионного возраста. Одной из причин этого являются проблемы с доставками препаратов в отдаленные части страны.

К настоящему времени количество установленных случаев заболевания коронавирусом в Болгарии составляет более 400 тысяч. Летальных исходов - свыше 17 тысяч.

По информации министерства здравоохранения, в балканской республике поставлено более миллиона доз вакцин от COVID-19.