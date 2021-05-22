В июне в России будет назван автомобиль года

Стало известно, когда будут подведены итоги всероссийского голосования по выбору лучшего автомобиля в России. Результаты премии "Автомобиль года в России" будут озвучены 10 июня.

Напомним, что голосование проводится уже 21 год. Выбирают лучшие в своих классах модели все желающие старше 18 лет в онлайн-голосовании. В каталоге представлены все официально продаваемые автомобили на рынке с краткими техническими характеристиками, ценами и другой полезной информацией. В этом году лучших выбирали в 23 классах и двух специальных номинациях. Всего в голосовании приняли участие более 1,5 миллионов человек со всей России.

А накануне для журналистов, блогеров и победителей голосования прошел мастер-класс под названием "Автомобиль года - 2021". Он заключался в некой смеси автопробега, тест-драйва и соревнования и прошел по маршруту Москва - Переславль-Залесский. Все его участники смогли оценить шесть модификаций Mitsubishi Outlander. И даже семиместный вариант этого автомобиля, задний дополнительный ряд которого все же оказался тесноват для взрослых людей.

Испытать машины, а также экипажи на прочность удалось и в условиях бездорожья. Одно из соревнований - автомобильный биатлон - проходил как раз в довольно заболоченной местности. И если со стрельбой из машины в положениях лежа, сидя и стоя справились все, то одолеть бездорожье удалось не многим. Некоторых пришлось вызволять из распутицы с помощью троса.

Но изюминкой всего этого действа было знакомство с новым внедорожникам Mitsubishi Pajero Sport, который обещает быть еще более проходимым, чем его старший собрат, благодаря уникальной умной трансмиссией SUPER SELECT II. Кстати, за него также можно было проголосовать в номинации новинка года.

- Ситуация с закрытыми границами дает возможность больше передвигаться на автомобилях по нашей стране. По прогнозам, автопутешествия в этом сезоне вырастут не менее, чем на 20 процентов, - говорит председатель премии "Автомобиль Года в России" Владимир Безукладников. - Этим ежегодным мастер-классом мы транслируем самые приятные моменты поездок за рулем на дальние расстояния. Сейчас это самый правильный и самый безопасный способ сменить свое местоположение тем, кто нуждается в переменах.

А теперь осталось только дождаться подведения итогов голосования и узнать, каким моделям отдают предпочтения российские автовладельцы.