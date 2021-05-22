За сутки в России подтверждено 8709 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 8709 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2653

2 Санкт-Петербург 833

3 Московская область 775

4 Ростовская область 197

5 Воронежская область 143

6 Нижегородская область 143

7 Саратовская область 119

8 Самарская область 118

9 Иркутская область 113

10 Республика Саха (Якутия) 112

11 Свердловская область 105

12 Красноярский край 99

13 Пермский край 98

14 Краснодарский край 97

15 Волгоградская область 93

16 Республика Крым 91

17 Ленинградская область 89

18 Челябинская область 89

19 Республика Башкортостан 88

20 Ульяновская область 82

21 Тверская область 78

22 Ставропольский край 78

23 Ярославская область 77

24 Новосибирская область 75

25 Пензенская область 73

26 Брянская область 70

27 Архангельская область 69

28 Калининградская область 65

29 Курская область 65

30 Оренбургская область 62

31 Смоленская область 61

32 Тюменская область 61

33 Белгородская область 61

34 Алтайский край 61

35 Кемеровская область 60

36 Республика Карелия 59

37 Омская область 59

38 Ивановская область 58

39 Липецкая область 58

40 Кировская область 58

41 Тульская область 56

42 Рязанская область 53

43 Владимирская область 52

44 Калужская область 51

45 Республика Чувашия 51

46 Ханты-Мансийский автономный округ 51

47 Орловская область 49

48 Республика Бурятия 49

49 Удмуртская Республика 48

50 Астраханская область 47

51 Тамбовская область 45

52 Мурманская область 41

53 Вологодская область 41

54 Псковская область 38

55 Новгородская область 36

56 Костромская область 34

57 Севастополь 33

58 Республика Дагестан 33

59 Курганская область 32

60 Забайкальский край 32

61 Республика Коми 31

62 Приморский край 31

63 Республика Татарстан 31

64 Республика Хакасия 30

65 Хабаровский край 29

66 Республика Мордовия 28

67 Сахалинская область 25

68 Томская область 23

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

70 Республика Марий Эл 16

71 Амурская область 16

72 Кабардино-Балкарская Республика 16

73 Республика Алтай 14

74 Республика Калмыкия 13

75 Республика Ингушетия 13

76 Карачаево-Черкесская Республика 12

77 Республика Адыгея 9

78 Республика Северная Осетия-Алания 9

79 Чеченская Республика 8

80 Камчатский край 7

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 4

83 Ненецкий автономный округ 1

84 Чукотский автономный округ 1

85 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 992 554 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область 0,02%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждено 386 смертей: Москва 60

Санкт-Петербург 35

Ростовская область 17

Нижегородская область 16

Самарская область 15

Воронежская область 12

Краснодарский край 12

Свердловская область 10

Московская область 9

Пермский край 9

Ленинградская область 8

Тюменская область 8

Иркутская область 8

Саратовская область 7

Ульяновская область 7

Челябинская область 7

Красноярский край 7

Тверская область 6

Тульская область 6

Волгоградская область 6

Рязанская область 5

Смоленская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Алтайский край 5

Новосибирская область 5

Липецкая область 4

Удмуртская Республика 4

Курганская область 4

Томская область 4

Брянская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Саха (Якутия) 3

Ивановская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Вологодская область 2

Мурманская область 2

Новгородская область 2

Псковская область 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Чувашия 2

Республика Хакасия 2

Омская область 2

Белгородская область 1

Владимирская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 118 125 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9345 человек: Москва 2428

Санкт-Петербург 1327

Московская область 582

Саратовская область 237

Псковская область 202

Республика Крым 199

Ростовская область 179

Воронежская область 152

Иркутская область 149

Краснодарский край 146

Республика Башкортостан 120

Самарская область 116

Свердловская область 107

Архангельская область 106

Курская область 105

Ульяновская область 100

Калининградская область 96

Челябинская область 94

Ленинградская область 90

Новгородская область 86

Волгоградская область 84

Красноярский край 80

Кировская область 78

Оренбургская область 77

Калужская область 75

Пермский край 75

Республика Татарстан 74

Омская область 74

Орловская область 73

Нижегородская область 72

Тюменская область 71

Владимирская область 70

Липецкая область 70

Пензенская область 70

Ярославская область 66

Республика Карелия 65

Рязанская область 63

Кемеровская область 63

Новосибирская область 59

Белгородская область 58

Смоленская область 58

Тверская область 57

Курганская область 55

Ставропольский край 54

Тамбовская область 53

Тульская область 52

Ханты-Мансийский автономный округ 52

Астраханская область 51

Костромская область 48

Республика Чувашия 48

Алтайский край 48

Республика Бурятия 48

Ивановская область 47

Удмуртская Республика 44

Брянская область 42

Томская область 40

Амурская область 39

Республика Марий Эл 37

Забайкальский край 37

Вологодская область 34

Республика Дагестан 31

Республика Хакасия 31

Хабаровский край 30

Севастополь 28

Республика Коми 25

Приморский край 23

Мурманская область 22

Кабардино-Балкарская Республика 21

Республика Северная Осетия - Алания 21

Республика Ингушетия 19

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Республика Мордовия 15

Республика Калмыкия 14

Чеченская Республика 13

Сахалинская область 11

Республика Адыгея 10

Карачаево-Черкесская Республика 9

Республика Саха (Якутия) 7

Камчатский край 6

Магаданская область 5

Республика Алтай 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 610 465.