За сутки в России подтверждено 8709 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 8709 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2653
- 2 Санкт-Петербург 833
- 3 Московская область 775
- 4 Ростовская область 197
- 5 Воронежская область 143
- 6 Нижегородская область 143
- 7 Саратовская область 119
- 8 Самарская область 118
- 9 Иркутская область 113
- 10 Республика Саха (Якутия) 112
- 11 Свердловская область 105
- 12 Красноярский край 99
- 13 Пермский край 98
- 14 Краснодарский край 97
- 15 Волгоградская область 93
- 16 Республика Крым 91
- 17 Ленинградская область 89
- 18 Челябинская область 89
- 19 Республика Башкортостан 88
- 20 Ульяновская область 82
- 21 Тверская область 78
- 22 Ставропольский край 78
- 23 Ярославская область 77
- 24 Новосибирская область 75
- 25 Пензенская область 73
- 26 Брянская область 70
- 27 Архангельская область 69
- 28 Калининградская область 65
- 29 Курская область 65
- 30 Оренбургская область 62
- 31 Смоленская область 61
- 32 Тюменская область 61
- 33 Белгородская область 61
- 34 Алтайский край 61
- 35 Кемеровская область 60
- 36 Республика Карелия 59
- 37 Омская область 59
- 38 Ивановская область 58
- 39 Липецкая область 58
- 40 Кировская область 58
- 41 Тульская область 56
- 42 Рязанская область 53
- 43 Владимирская область 52
- 44 Калужская область 51
- 45 Республика Чувашия 51
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 51
- 47 Орловская область 49
- 48 Республика Бурятия 49
- 49 Удмуртская Республика 48
- 50 Астраханская область 47
- 51 Тамбовская область 45
- 52 Мурманская область 41
- 53 Вологодская область 41
- 54 Псковская область 38
- 55 Новгородская область 36
- 56 Костромская область 34
- 57 Севастополь 33
- 58 Республика Дагестан 33
- 59 Курганская область 32
- 60 Забайкальский край 32
- 61 Республика Коми 31
- 62 Приморский край 31
- 63 Республика Татарстан 31
- 64 Республика Хакасия 30
- 65 Хабаровский край 29
- 66 Республика Мордовия 28
- 67 Сахалинская область 25
- 68 Томская область 23
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 70 Республика Марий Эл 16
- 71 Амурская область 16
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 16
- 73 Республика Алтай 14
- 74 Республика Калмыкия 13
- 75 Республика Ингушетия 13
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 77 Республика Адыгея 9
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 79 Чеченская Республика 8
- 80 Камчатский край 7
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 4
- 83 Ненецкий автономный округ 1
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 992 554 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область 0,02%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 386 смертей:
- Москва 60
- Санкт-Петербург 35
- Ростовская область 17
- Нижегородская область 16
- Самарская область 15
- Воронежская область 12
- Краснодарский край 12
- Свердловская область 10
- Московская область 9
- Пермский край 9
- Ленинградская область 8
- Тюменская область 8
- Иркутская область 8
- Саратовская область 7
- Ульяновская область 7
- Челябинская область 7
- Красноярский край 7
- Тверская область 6
- Тульская область 6
- Волгоградская область 6
- Рязанская область 5
- Смоленская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Алтайский край 5
- Новосибирская область 5
- Липецкая область 4
- Удмуртская Республика 4
- Курганская область 4
- Томская область 4
- Брянская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Ивановская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Вологодская область 2
- Мурманская область 2
- Новгородская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Чувашия 2
- Республика Хакасия 2
- Омская область 2
- Белгородская область 1
- Владимирская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 118 125 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9345 человек:
- Москва 2428
- Санкт-Петербург 1327
- Московская область 582
- Саратовская область 237
- Псковская область 202
- Республика Крым 199
- Ростовская область 179
- Воронежская область 152
- Иркутская область 149
- Краснодарский край 146
- Республика Башкортостан 120
- Самарская область 116
- Свердловская область 107
- Архангельская область 106
- Курская область 105
- Ульяновская область 100
- Калининградская область 96
- Челябинская область 94
- Ленинградская область 90
- Новгородская область 86
- Волгоградская область 84
- Красноярский край 80
- Кировская область 78
- Оренбургская область 77
- Калужская область 75
- Пермский край 75
- Республика Татарстан 74
- Омская область 74
- Орловская область 73
- Нижегородская область 72
- Тюменская область 71
- Владимирская область 70
- Липецкая область 70
- Пензенская область 70
- Ярославская область 66
- Республика Карелия 65
- Рязанская область 63
- Кемеровская область 63
- Новосибирская область 59
- Белгородская область 58
- Смоленская область 58
- Тверская область 57
- Курганская область 55
- Ставропольский край 54
- Тамбовская область 53
- Тульская область 52
- Ханты-Мансийский автономный округ 52
- Астраханская область 51
- Костромская область 48
- Республика Чувашия 48
- Алтайский край 48
- Республика Бурятия 48
- Ивановская область 47
- Удмуртская Республика 44
- Брянская область 42
- Томская область 40
- Амурская область 39
- Республика Марий Эл 37
- Забайкальский край 37
- Вологодская область 34
- Республика Дагестан 31
- Республика Хакасия 31
- Хабаровский край 30
- Севастополь 28
- Республика Коми 25
- Приморский край 23
- Мурманская область 22
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Республика Северная Осетия - Алания 21
- Республика Ингушетия 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Республика Мордовия 15
- Республика Калмыкия 14
- Чеченская Республика 13
- Сахалинская область 11
- Республика Адыгея 10
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Саха (Якутия) 7
- Камчатский край 6
- Магаданская область 5
- Республика Алтай 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 610 465.