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22.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8709 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8709 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2653
  • 2 Санкт-Петербург 833
  • 3 Московская область 775
  • 4 Ростовская область 197
  • 5 Воронежская область 143
  • 6 Нижегородская область 143
  • 7 Саратовская область 119
  • 8 Самарская область 118
  • 9 Иркутская область 113
  • 10 Республика Саха (Якутия) 112
  • 11 Свердловская область 105
  • 12 Красноярский край 99
  • 13 Пермский край 98
  • 14 Краснодарский край 97
  • 15 Волгоградская область 93
  • 16 Республика Крым 91
  • 17 Ленинградская область 89
  • 18 Челябинская область 89
  • 19 Республика Башкортостан 88
  • 20 Ульяновская область 82
  • 21 Тверская область 78
  • 22 Ставропольский край 78
  • 23 Ярославская область 77
  • 24 Новосибирская область 75
  • 25 Пензенская область 73
  • 26 Брянская область 70
  • 27 Архангельская область 69
  • 28 Калининградская область 65
  • 29 Курская область 65
  • 30 Оренбургская область 62
  • 31 Смоленская область 61
  • 32 Тюменская область 61
  • 33 Белгородская область 61
  • 34 Алтайский край 61
  • 35 Кемеровская область 60
  • 36 Республика Карелия 59
  • 37 Омская область 59
  • 38 Ивановская область 58
  • 39 Липецкая область 58
  • 40 Кировская область 58
  • 41 Тульская область 56
  • 42 Рязанская область 53
  • 43 Владимирская область 52
  • 44 Калужская область 51
  • 45 Республика Чувашия 51
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 51
  • 47 Орловская область 49
  • 48 Республика Бурятия 49
  • 49 Удмуртская Республика 48
  • 50 Астраханская область 47
  • 51 Тамбовская область 45
  • 52 Мурманская область 41
  • 53 Вологодская область 41
  • 54 Псковская область 38
  • 55 Новгородская область 36
  • 56 Костромская область 34
  • 57 Севастополь 33
  • 58 Республика Дагестан 33
  • 59 Курганская область 32
  • 60 Забайкальский край 32
  • 61 Республика Коми 31
  • 62 Приморский край 31
  • 63 Республика Татарстан 31
  • 64 Республика Хакасия 30
  • 65 Хабаровский край 29
  • 66 Республика Мордовия 28
  • 67 Сахалинская область 25
  • 68 Томская область 23
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 70 Республика Марий Эл 16
  • 71 Амурская область 16
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 73 Республика Алтай 14
  • 74 Республика Калмыкия 13
  • 75 Республика Ингушетия 13
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 77 Республика Адыгея 9
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 79 Чеченская Республика 8
  • 80 Камчатский край 7
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Ненецкий автономный округ 1
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 992 554 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область 0,02%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 386 смертей:
  • Москва 60
  • Санкт-Петербург 35
  • Ростовская область 17
  • Нижегородская область 16
  • Самарская область 15
  • Воронежская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Свердловская область 10
  • Московская область 9
  • Пермский край 9
  • Ленинградская область 8
  • Тюменская область 8
  • Иркутская область 8
  • Саратовская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Челябинская область 7
  • Красноярский край 7
  • Тверская область 6
  • Тульская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Рязанская область 5
  • Смоленская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Алтайский край 5
  • Новосибирская область 5
  • Липецкая область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Курганская область 4
  • Томская область 4
  • Брянская область 3
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Ивановская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 2
  • Псковская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Чувашия 2
  • Республика Хакасия 2
  • Омская область 2
  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 118 125 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9345 человек:
  • Москва 2428
  • Санкт-Петербург 1327
  • Московская область 582
  • Саратовская область 237
  • Псковская область 202
  • Республика Крым 199
  • Ростовская область 179
  • Воронежская область 152
  • Иркутская область 149
  • Краснодарский край 146
  • Республика Башкортостан 120
  • Самарская область 116
  • Свердловская область 107
  • Архангельская область 106
  • Курская область 105
  • Ульяновская область 100
  • Калининградская область 96
  • Челябинская область 94
  • Ленинградская область 90
  • Новгородская область 86
  • Волгоградская область 84
  • Красноярский край 80
  • Кировская область 78
  • Оренбургская область 77
  • Калужская область 75
  • Пермский край 75
  • Республика Татарстан 74
  • Омская область 74
  • Орловская область 73
  • Нижегородская область 72
  • Тюменская область 71
  • Владимирская область 70
  • Липецкая область 70
  • Пензенская область 70
  • Ярославская область 66
  • Республика Карелия 65
  • Рязанская область 63
  • Кемеровская область 63
  • Новосибирская область 59
  • Белгородская область 58
  • Смоленская область 58
  • Тверская область 57
  • Курганская область 55
  • Ставропольский край 54
  • Тамбовская область 53
  • Тульская область 52
  • Ханты-Мансийский автономный округ 52
  • Астраханская область 51
  • Костромская область 48
  • Республика Чувашия 48
  • Алтайский край 48
  • Республика Бурятия 48
  • Ивановская область 47
  • Удмуртская Республика 44
  • Брянская область 42
  • Томская область 40
  • Амурская область 39
  • Республика Марий Эл 37
  • Забайкальский край 37
  • Вологодская область 34
  • Республика Дагестан 31
  • Республика Хакасия 31
  • Хабаровский край 30
  • Севастополь 28
  • Республика Коми 25
  • Приморский край 23
  • Мурманская область 22
  • Кабардино-Балкарская Республика 21
  • Республика Северная Осетия - Алания 21
  • Республика Ингушетия 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Республика Мордовия 15
  • Республика Калмыкия 14
  • Чеченская Республика 13
  • Сахалинская область 11
  • Республика Адыгея 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Камчатский край 6
  • Магаданская область 5
  • Республика Алтай 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 610 465.

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