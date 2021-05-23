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23.05.2021 09:54
Рубрика: Власть

Даниил Егоров рассказал студентам о цифровой трансформации ФНС

Текст: Василий Кошкин

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров принял участие в работе просветительского марафона "Новое знание". Он, в частности, рассказал студентам российских вузов и онлайн-зрителям о цифровой трансформации ведомства.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Налоговые вычеты станет получать намного проще

По словам Егорова, ФНС прошла путь трансформации в сервисную службу, изменила налоговую культуру, усовершенствовала способы коммуникации с налогоплательщиками и наладила с ними обратную связь. Глава ФНС подчеркнул, что раньше налоговики работали на результат, сейчас же ищут причины конфликтных ситуаций и разрабатывают пути их предотвращения.

Егоров подчеркнул, что большую роль в развитии сервисной составляющей ведомства играет команда, которая создает большие синергетические ценности и проекты.

"Мы сильны тем, что можем объединяться по интересам и создавать невероятные вещи, о которых вчера еще никто не думал", - отметил глава ФНС.

Во время онлайн-марафона зрителям были продемонстрированы возможности системы онлайн-касс, которая позволяет быстро получать и обрабатывать данные о каждой транзакции.

"Сегодня мы единственная страна в мире, которая получает данные о каждой розничной продаже в одну точку с отставанием в полторы минуты", - пояснил он, назвав столь быструю передачу данных конкурентным преимуществом, которая позволяет не только агрегировать информацию, но и видеть тенденции онлайн.

Фото: РИА Новости
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"Наша цель - сделать так, чтобы люди и компании налоги платили сами. Идеальная среда, к которой мы должны стремиться - это самостоятельная уплата налогов", - добавил Даниил Егоров.

По его словам, современные технологические решения позволяют сохранить лояльность налогоплательщиков. Например, система для самозанятых позволяет регистрироваться в этом качестве за пару минут через мобильное приложение, в пару кликов декларировать доходы и автоматически платить налоги. Причем регистрироваться и работать можно не только через официальное приложение "Мой налог", но и через 59 партнерских продуктов, куда встроен его открытый API.

"Идеальная услуга та, которой вообще не видно - ее обеспечивает идеальная модель налогообложения", - подчеркнул руководитель налоговой службы.

Сейчас ФНС готовит учебное пособие для школьников, в котором в доступной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации. Пособие будет предназначено для 10-11 классов.

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

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