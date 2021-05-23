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23.05.2021 13:14
Рубрика: Экономика

Идею Романа Романенко о введении сертификата на первое трудоустройство поддержал Минтруд России

Текст: Анна Полтавцева

Министерство труда и социальной защиты РФ дало положительную оценку инициативе депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко о разработке механизма поддержки молодых специалистов при первом трудоустройстве.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Предложение о дополнительной мере экономической поддержки в виде субсидий работодателям на возмещение уплаченных ими страховых взносов с сумм выплат в пользу работников, являющихся молодыми специалистами, по месту их первого трудоустройства, заслуживает внимания", - говорится в письме заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой.

Ранее депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко выступил с предложением выдавать выпускникам вузов и ссузов специальный сертификат номиналом 100 тысяч рублей. Этот сертификат призван стать мерой стимуляции работодателей к приему на работу людей, не обладающих практическим опытом работы. Деньги будут предназначены для погашения расходов работодателя на уплату страховых взносов за нового работника.

"На встрече с молодежным активом в ЮАО Москвы мы обсуждали проблемы трудоустройства молодых специалистов. Ребята сетовали на то, что работодатели не хотят брать их на работу из-за отсутствия опыта. Пандемия только усугубила эту проблему, поскольку студенты последних курсов, обучаясь онлайн, не смогли пройти полноценную производственную практику. Так, в процессе общения и родилась идея заинтересовать работодателей в приеме на работу выпускников путем снижения их финансовых издержек в период адаптации молодых специалистов", - прокомментировал Роман Романенко.

Парламентарий отметил, что теперь, после получения одобрения со стороны Минтруда России, начнется процесс разработки самого механизма выделения средств на сертификаты с помощью экономистов Минфина.

"Правительство страны в текущем году предусмотрело выделение средств на частичное возмещение работодателям расходов на оплату труда принимаемых работников из числа безработных. Эти меры необходимы для возвращения рынка труда к доковидным показателям. Сертификат для выпускников также станет еще одним способом развития этой сферы. Но для этого потребуется помощь Минфина", - добавил Романенко.

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Напомним, в Москве действует программа "Первая работа" под эгидой городского Центра занятости населения. Она ориентирована на выпускников вузов и ссузов в возрасте от 18 до 26 лет. Специалисты Центра помогают ребятам определиться с компетенциями, составить грамотное резюме, развить навыки самопрезентации и подобрать подходящие вакансии непосредственно по профессии выпускника. Чтобы стать участником программы, достаточно заполнить заявку на официальном сайте Центра.

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