Медведев пояснил свои слова об обязательной вакцинации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что добровольная вакцинация идет медленно, но именно она дает шанс на коллективный иммунитет.

"У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости", - написал он в комментариях на своей странице в Facebook.

Кроме того, Медведев пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах защиты населения допустима обязательная вакцинация.

"Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", - подчеркнул он.

Зампред Совбеза также отметил, что иммунитет от прививки, по мнению большинства исследователей, не будет пожизненный, поэтому необходимы будут регулярные прививки на основе календаря вакцинации.