На ультрамарафоне в Китае погибли не менее 16 человек

Во время ультрамарафона на северо-западе Китая погибли 16 человек, еще пять - пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Забег по пересеченной горной местности начался утром 22 мая недалеко от города Байинь (провинция Ганьсу). Участникам марафона предстояло преодолеть 100 километров. Но из-за непогоды соревнование пришлось прервать. В ходе спасательной операции, в которой участвует почти 700 человек, эвакуировали 151 человека. Также были обнаружены тела 16 погибших.

По данным СМИ, в районе проведения марафона погодные условия плохие: ледяной дождь, град, сильный ветер и аномально низкая температура воздуха.