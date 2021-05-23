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Рубрика: В мире

На ультрамарафоне в Китае погибли не менее 16 человек

Во время ультрамарафона на северо-западе Китая погибли 16 человек, еще пять - пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

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Забег по пересеченной горной местности начался утром 22 мая недалеко от города Байинь (провинция Ганьсу). Участникам марафона предстояло преодолеть 100 километров. Но из-за непогоды соревнование пришлось прервать. В ходе спасательной операции, в которой участвует почти 700 человек, эвакуировали 151 человека. Также были обнаружены тела 16 погибших.

По данным СМИ, в районе проведения марафона погодные условия плохие: ледяной дождь, град, сильный ветер и аномально низкая температура воздуха.

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