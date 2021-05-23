Первый быстроходный: производство танка БТ-2 началось 90 лет назад

БТ-2 - первый советский легкий колесно-гусеничный танк. 23 мая 1931 началось его производство.

В 20-е годы прошлого столетия советская страна нуждалась в оперативной подвижности танков. Они не могли проехать даже 100-200 километров, приходилось перебрасывать их на железнодорожных платформах. А причина в том, что ресурс гусениц был крайне мал.

Поэтому на повестку и встал вопрос о новом танке. В конце ноября 1929 года на заседании Реввоенсовета отметили, что отечественная промышленность отстает в разработке конструкций всех типов танков, отвечающих принятой тогда системе вооружения. И уже 5 декабря в США отправляют представителей военного ведомства и промышленности для приобретения образцов вооружения и получения технической помощи по налаживанию производства.

Остановились на танке американского конструктора Джона Кристи М.1930. 28 апреля 1930 года купили два шасси и запасные части к ним. 9 августа в Москву прибыли чертежи опытной машины.

21 ноября 1930 года РВС СССР принимает решение о производстве танков Кристи в стране. В это же время танк получил название БТ. К середине декабря этого же года два танка М.1930 без башен и вооружения были полностью готовы. Их определили как коммерческие тракторы и отправили из США в СССР.

В начале 1931 года танки прибыли в страну и были всесторонне изучены и испытаны. 13 февраля 1931 года постановлением РВС СССР танк приняли на вооружение с войсковым обозначением БТ-2.

14 марта 1931 года начались показы танка представителям командования РККА. Он понравился. Первоначально планировалось, что его производством займется Ярославский автозавод. Но стало ясно, что он не справится. И тогда решили производить танк в Харькове. Создали специальное конструкторское бюро.

23 мая 1931 года протоколом комитета обороны "О танкостроении" ввели танк БТ в систему вооружения РККА и начали его производство.

На вооружении танка стояла 37-миллиметровая танковая пушка Б-3 образца 1930 года с горизонтальным клиновым четверть автоматическим затвором и один 7,62-миллиметровый пулемет ДТ. Боекомплект к пулемету составляли 43 магазина - 2709 патронов. Но не всем танкам хватило вооружения, поэтому некоторые вооружили авиационными пулеметами ШКАС.

В 1932-1933 годах в Харькове изготовили 620 танков БТ-2, из которых 350 не имели пушек. Но в связи с началом производства танка БТ-5 с новой башней с 45-миллиметровой пушкой производство БТ-2 прекратили. Танки БТ-2 в основном использовали как учебные.