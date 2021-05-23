Началось благоустройство территории возле столичной станции метро "Бутырская"

Комплексное благоустройство территории возле станции метро "Бутырская" завершится в этом году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"В этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро. Главная задача - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Благодаря благоустройству у станции метро "Бутырская" у горожан появится новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на Огородном проезде и прилегающем к нему тротуаре, который идет от станции метро "Фонвизинская" к подземному переходу на улицу Академика Королева под путями Октябрьской железной дороги. После благоустройства проезд станет аллеей для прогулок и отдыха. Здесь отремонтируют дорогу, тротуары, уберут провода, высадят газоны, 75 деревьев, 250 кустарников. На нечетной стороне Огородного проезда в ходе благоустройства организуют велосипедную и прогулочную дорожки. Здесь же планируется организовать небольшие зоны для кратковременного отдыха с удобными скамейками, урнами и цветниками из многолетних растений. Их отделят "живой изгородью". Гармоничным элементом благоустройства станет скульптурная композиция "Гора, трава и камни", символизирующая бесконечное движение жизни.

Все работы планируется завершить в этом году.