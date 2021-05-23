Собянин: Информационная система Москвы готова к проведению ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к проведению Единого госэкзамена в столице.

"Все наши классы готовы и для ЕГЭ, и для ОГЭ, вся информационная система готова. Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы",- заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия -1". Он напомнил, что молодые москвичи долго были на дистанционном обучении.

"Надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем было в 2020 и в 2019 году ", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что из-за непростой эпидемиологической обстановкой в мегаполисе в этом году были отменены досрочные периоды проведения экзаменов.