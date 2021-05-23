В Подмосковье ликвидировано подпольное производство моторного масла

В Подмосковье подпольно изготавливали и продавали моторное масло низкого качества под видом продукции известных мировых брендов. Подпольное производство располагалось на территории поселка Запрудня Талдомского городского округа Московской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что готовые масла были изготовлены из сырья низкого качества и расфасованы в тару с незаконно нанесенными товарными знаками. Понятно, что их использование могло испортить двигатель. Поддельную продукцию перевозили на склад в городском округе Подольск. Продавали ее оптовым покупателям не только в России, но и в странах-участниках Евразийского экономического союза.

Раскрыли аферу и пресекли деятельность подпольного производства сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы.

Судя по результатам обысков, проведенных в цехах и складских помещениях, дело было поставлено на широкую ногу. Обнаружены производственные линии, оборудование для упаковки и погрузки, сырье для производства масел, пустая тара, этикетки и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Полицейские изъяли около 70 тонн фальсифицированной продукции на более чем 20 миллионов рублей.