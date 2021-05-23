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23.05.2021 12:05
Рубрика: Общество

"Поезд Победы" встретили тысячи омичей

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На первом пути перрона омского вокзала царит ажиотаж. Сюда прибыл "Поезд Победы" с музеем Минобороны. К расположенным в вагонах выставкам выстроились очереди. Омичи устраивают селфи на фоне боевых машин, с солдатами в форме образца 1941-45 годов. Под звуки маршей и военных песен ребятишки "атакуют" военную технику.
Фото: Светлана Сибина/РГ Фото: Светлана Сибина/РГ
Фото: Светлана Сибина/РГ

Необычный эшелон путешествует по стране в рамках акции "Мы - армия страны. Мы - армия народа", приуроченной к празднованию 76-летия Победы. По пути из Москвы во Владивосток он остановится в пятидесяти городах России.

Фото: Петр Коннов/РГ
В Уфу прибыл поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

На открытых платформах - отечественная военная техника: бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, новейшая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ", а также трофейные машины.

В составе поезда - 17 вагонов, среди них тематические. "Дорога памяти", где можно найти информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, "Современная армия", где представлены новейшие разработки. Вот - манекены сапера и служебной собаки. Оба - в защитной экипировке. Рядом - безобидная на вид плюшевая обезьянка, которую террористы начинили взрывчаткой.

- Всего только в Сирии наши саперы обезвредили более тридцати тысяч мин-ловушек и снарядов кустарного производства, - поясняет экскурсовод.

В вагоне "Молодежь - авангард поколения" - комплекс интерактивных тренажеров и викторин. Экспозиция "Победа над невидимым врагом" посвящена подвигам военных, а также современных медиков в борьбе с COVID-19. Среди экспонатов - укомплектованная медицинская сумка весом в 11 килограмм, с которой медсестры шли на передовую. Впрочем, работу современных врачей в антиковидном костюме тоже можно назвать героической. В вернисаже представлен мобильный комплекс телемедицинских услуг с надежной связью, который военные оперативно разворачивают в любом месте.

Показ военной техники проходит и на привокзальной площади. В рамках выставки проходит акция "Военная служба по контракту", где можно пройти тест и познакомиться с условиями.

Среди посетителей - не только горожане самого разного возраста, но и курсанты военных училищ, юнармейцы, ветераны.

Фото: Администрация Дербента
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- Когда началась война, мне было семь лет. Отец - танкист, мама - труженица тыла. Мы - дети - тоже на переднем крае, кто постарше - в заводских цехах, кто помладше - на сельскохозяйственных полях. Героическое было время, но очень тяжелое, - поделилась с "РГ" коренная омичка Оксана Башкирова. - А самое большое счастье было, когда мы встречали поезда Победы. Сегодня - хороший повод вспомнить эти незабываемые дни.

Напомним, старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля. Агитационный поезд идет из Москвы во Владивосток, останавливаясь по пути в пятидесяти городах России. Акция завершится в столице 27 июня.

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