Что будет модным этим летом для детей и взрослых

Этим летом в тренде будут натуральные ткани, летящие силуэты и бесконечная женственность. По словам дизайнера, автора собственного бренда Олеси Костиной, особенность наступающего сезона - головные уборы. Модно носить и шляпки, и панамы, и бейсболки, и даже платки, завязанные, как банданы или скрученные в жгут вокруг головы.

Платья, летящие в лето

Из моды уходят приталенные силуэты и узкие джинсы. В тренде - оверсайз. Фото: Максим Коротченко

- Современная мода позволяет компоновать любые фактуры и рисунки. Если десять лет назад было недопустимо сочетать клетку с полоской, то сейчас вы спокойно можете выйти в таком виде на улицу, - утверждает дизайнер.

В одежде конкуренцию натуральным оттенкам постепенно начал составлять желтый и зеленый цвета. Из моды уходят приталенные силуэты и узкие джинсы. В тренде - оверсайз: летящие и обязательно длинные платья с запахом или без. Свободные футболки. Джинсы палаццо или в стиле мом: зауженные книзу и расширенные на уровне бедер. А вот на смену широкому каблуку вновь возвращается шпилька.

Несмотря летнюю жару в моду входят большие накладные воротники и объемные рукава-фонарики. Дизайнеры утверждают, что жарко не будет, благодаря использованию натуральных тканей.

Кстати, если ваше новое платье перешито из старого - уже тренд, так как в моде экологичность. Набирают популярность и инновационные технологии. Модельер Ирина Рубинштейн показала модные купальники из ткани, выполняющей функцию крема от загара, благодаря чему на теле не остается следов от бретелек.

В топе трендов жаркого лета широкие льняные или хлопковые брюки и футболки с любым принтом. Модные нынешней весной белые кроссовки летом можно заменить на легкие сандалии или даже шлепки.

Мальвина возвращается

Окажись Мальвина в лете-2021, она снова выглядела бы стильной барышней. Фото: Максим Коротченко

Детская мода, как и сами дети, во многом копирует взрослых, но есть нюансы, подчеркивающие юный образа. Как обратила внимание корреспондентов "РГ" модельер Олеся Костина, у детской моды этим летом в тренде - натуральные ткани, объемный крой и скромная длина нарядов.

- Если говорить о моде-2021, то проще сказать, что не в тренде - это все узкое и обтягивающие. Дизайнеры повсеместно уходят об образа Лолиты с короткими юбками и длинными гольфами. Во всем остальном - простор для творчества, - утверждает дизайнер.

Окажись Мальвина в лете-2021, она снова выглядела бы стильной барышней. Создавая образ современной девочки, дизайнеры позаимствовали у героини сказки Льва Толстого и пышную многослойную юбку, и рукава-воланы, и манишку на груди. Кстати, тенденция накладных воротничков на платье, равно как и объемных плечей в этом сезоне на пике моды и для девочек, и для их мам.

Белый цвет сейчас актуален для любого пола и возраста. Но воздушность детского образа создает свободный летящий фасон и ткань - хлопчатобумажная прошва с кружевной вышивкой. Прошва уже не первый сезон держится в тренде, так же, как и натуральные цвета в одежде: белый, бежевый - дань моды экологии. Однотонное скромное платье: в этом году оно настойчиво скрывает девчачьи колени, а на некоторых моделях и вовсе уходит в пол - оживляют милые банты на груди или на плечах.

Рубашка с бабочкой и навыпуск

Модельеры предполагают, что детям в таком образе будет не жарко. Фото: Максим Коротченко

В трендовых мальчишечьих образах мы также встречаем многослойность, манишки и кружево.

Но классические фасоны отличает более свободное обращение: объемная рубашка даже в паре с бабочкой носится навыпуск и с эффектно закатанными не выше локтя рукавами. Модельеры предполагают, что ребенку в таком образе будет не жарко за счет натуральных тканей. Остается проверить на практике.

По словам Олеси Костиной, в детскую и взрослую моду возвращаются рваные джинсы с необработанным нижним краем, широкие палаццо или в стиле мом. А к осени наберет силу подростковый диджитал-стиль с яркими неоновыми оттенками, объемными капюшонами и невообразимым количеством ярких принтов.

О трендах лета-2021 "Российской газете" рассказали дизайнеры на Каспийской неделе моды.