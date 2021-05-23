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Рубрика: Экономика

Эксперт перечислил программирующие на бедность привычки

Внутренний голос, к которому мы часто прислушиваемся, не всегда выводит нас на верный путь. Часто формируются привычки, из-за которых человек не может стать богатым.

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Например, мы жалеем себя, паникуем, боимся выйти из так называемой зоны комфорта. Есть люди, которые тратят больше, чем зарабатывают. Любителям роскошной жизни приходится брать кредиты, чтобы удовлетворить все свои потребности. Другая крайность - чрезмерная бережливость. Должна быть золотая середина, говорит психотерапевт Анна Стори.

По ее словам, внутренний голос, который некоторые называют еще внутренним критиком, зачастую отговаривает нас от всего нового: интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий. А важно в определенных ситуациях принимать важные решения и менять что-то в своей жизни. Внутренний голос иногда стоит игнорировать, подчеркнула Стори. Ее слова приводит агентство "Прайм".

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