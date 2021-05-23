Эксперт перечислил программирующие на бедность привычки

Внутренний голос, к которому мы часто прислушиваемся, не всегда выводит нас на верный путь. Часто формируются привычки, из-за которых человек не может стать богатым.

Например, мы жалеем себя, паникуем, боимся выйти из так называемой зоны комфорта. Есть люди, которые тратят больше, чем зарабатывают. Любителям роскошной жизни приходится брать кредиты, чтобы удовлетворить все свои потребности. Другая крайность - чрезмерная бережливость. Должна быть золотая середина, говорит психотерапевт Анна Стори.

По ее словам, внутренний голос, который некоторые называют еще внутренним критиком, зачастую отговаривает нас от всего нового: интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий. А важно в определенных ситуациях принимать важные решения и менять что-то в своей жизни. Внутренний голос иногда стоит игнорировать, подчеркнула Стори. Ее слова приводит агентство "Прайм".