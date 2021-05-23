Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс и экстренно севший в Минске из-за сообщения о бомбе на борту, после всех проверок вылетел в конечный пункт назначения - столицу Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Минск".

Ранее сообщалось о 123 пассажирах, один из которых в итоге остался в белорусской столице. Это бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским) Роман Протасевич, объявленный на родине в розыск. Он был арестован после экстренного приземления лайнера в воскресенье днем. Пассажирам пришлось покинуть самолет, а багаж - выгружать и снова загружать после проверки салона саперами, которые не нашли взрывного устройства.