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Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая

Новости
    23.05.2021, 16:47
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ, певица, бывшая жена актеров Леонида Филатова и Валерия Золотухина Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает портал Кино-Театр.ру.

Нина Сергеевна Шацкая родилась 16 марта 1940 года. Окончила ГИТИС в 1963-м. С 1964 по 1993 год - актриса Театра на Таганке. С 2003-го - актриса Московского театра "Школа современной пьесы". Заслуженная артистка РФ.

На экранах - с 60-х: вожатая в "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Коллеги", "Саша-Сашенька", "Белый рояль", "Преждевременный человек", "Контрабанда", "Визит в Минотавру", "Сукины дети" (Елена Гвоздилова), "Инспектор Лосев", "Карпов".

В картине "Контрабанда", среди прочего, в исполнении Шацкой в дуэте с Владимиром Высоцким звучат песни "Жили-были на море" и "Сначала было слово".

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