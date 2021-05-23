В Луцке спасают пассажиров с застрявшего колеса обозрения

Тревожные новости приходят из украинского города Луцк, где в воскресный день 23 мая в парке Леси Украинки внезапно остановилось колесо обозрения. Как передает канал 112 Украина, сейчас продолжается спасательная операция.

В момент аварии на смотровом колесе находились 12 человек, из них половина - дети. Восьмерых пассажиров уже благополучно эвакуировали, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. На месте работают 14 спасателей и четыре единицы техники.

"Спасательная операция продолжается. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - заверили в ведомстве.