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23.05.2021 11:05
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8951 случай COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлен 8951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Хабаровский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 357 смертей:
  • Москва - 56
  • Санкт-Петербург - 40
  • Ульяновская область - 16
  • Самарская область - 15
  • Воронежская область - 12
  • Краснодарский край - 12
  • Московская область - 10
  • Ленинградская область - 10
  • Свердловская область - 9
  • Нижегородская область - 8
  • Иркутская область - 8
  • Липецкая область - 7
  • Тюменская область - 7
  • Алтайский край - 7
  • Калининградская область - 6
  • Волгоградская область - 6
  • Челябинская область - 6
  • Красноярский край - 6
  • Костромская область - 5
  • Курская область - 5
  • Смоленская область - 5
  • Тульская область - 5
  • Ставропольский край - 5
  • Пермский край - 5
  • Пензенская область - 5
  • Саратовская область - 5
  • Брянская область - 4
  • Республика Коми - 4
  • Псковская область - 4
  • Республика Крым - 4
  • Оренбургская область - 4
  • Новосибирская область - 4
  • Владимирская область - 3
  • Калужская область - 3
  • Республика Карелия - 3
  • Ростовская область - 3
  • Республика Татарстан - 3
  • Удмуртская Республика - 3
  • Ивановская область - 2
  • Тамбовская область - 2
  • Вологодская область - 2
  • Астраханская область - 2
  • Карачаево-Черкесская Республика - 2
  • Республика Башкортостан - 2
  • Республика Чувашия - 2
  • Хабаровский край - 2
  • Белгородская область - 1
  • Орловская область - 1
  • Рязанская область - 1
  • Ярославская область - 1
  • Мурманская область - 1
  • Новгородская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Республика Дагестан - 1
  • Республика Ингушетия - 1
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Кировская область - 1
  • Республика Алтай - 1
  • Кемеровская область - 1
  • Омская область - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Приморский край - 1
  • Сахалинская область - 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 118 482.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 297 человек:
  • Москва - 2028
  • Московская область - 598
  • Санкт-Петербург - 414
  • Саратовская область - 243
  • Псковская область - 187
  • Ростовская область - 160
  • Воронежская область - 155
  • Самарская область - 118
  • Архангельская область - 108
  • Курская область - 107
  • Нижегородская область - 105
  • Свердловская область - 105
  • Иркутская область - 104
  • Ульяновская область - 102
  • Калининградская область - 98
  • Республика Башкортостан - 92
  • Челябинская область - 92
  • Новгородская область - 88
  • Краснодарский край - 85
  • Волгоградская область - 82
  • Кировская область - 80
  • Красноярский край - 80
  • Калужская область - 77
  • Ленинградская область - 76
  • Омская область - 76
  • Орловская область - 75
  • Владимирская область - 73
  • Тюменская область - 73
  • Оренбургская область - 72
  • Рязанская область - 65
  • Ярославская область - 64
  • Пензенская область - 61
  • Тверская область - 59
  • Пермский край - 59
  • Ивановская область - 58
  • Республика Карелия - 57
  • Курганская область - 57
  • Брянская область - 56
  • Тамбовская область - 55
  • Кемеровская область - 53
  • Смоленская область - 52
  • Тульская область - 50
  • Алтайский край - 50
  • Республика Чувашия - 49
  • Ставропольский край - 41
  • Удмуртская Республика - 41
  • Амурская область - 40
  • Белгородская область - 39
  • Республика Марий Эл - 38
  • Вологодская область - 33
  • Республика Дагестан - 30
  • Хабаровский край - 29
  • Республика Крым - 28
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 27
  • Забайкальский край - 27
  • Республика Коми - 26
  • Республика Северная Осетия - Алания - 23
  • Республика Бурятия - 23
  • Астраханская область - 22
  • Новосибирская область - 21
  • Республика Ингушетия - 17
  • Кабардино-Балкарская Республика - 17
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
  • Томская область - 17
  • Республика Калмыкия - 15
  • Республика Мордовия - 15
  • Сахалинская область - 15
  • Мурманская область - 14
  • Костромская область - 12
  • Чеченская Республика - 10
  • Республика Саха (Якутия) - 8
  • Приморский край - 8
  • Липецкая область - 7
  • Республика Адыгея - 7
  • Севастополь - 7
  • Карачаево-Черкесская Республика - 6
  • Камчатский край - 6
  • Республика Татарстан - 4
  • Республика Алтай - 3
  • Магаданская область - 3
  • Республика Хакасия - 2
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 617 762

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