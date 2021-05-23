За сутки в России подтверждено 8951 случай COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлен 8951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Хабаровский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждено 357 смертей: Москва - 56

Санкт-Петербург - 40

Ульяновская область - 16

Самарская область - 15

Воронежская область - 12

Краснодарский край - 12

Московская область - 10

Ленинградская область - 10

Свердловская область - 9

Нижегородская область - 8

Иркутская область - 8

Липецкая область - 7

Тюменская область - 7

Алтайский край - 7

Калининградская область - 6

Волгоградская область - 6

Челябинская область - 6

Красноярский край - 6

Костромская область - 5

Курская область - 5

Смоленская область - 5

Тульская область - 5

Ставропольский край - 5

Пермский край - 5

Пензенская область - 5

Саратовская область - 5

Брянская область - 4

Республика Коми - 4

Псковская область - 4

Республика Крым - 4

Оренбургская область - 4

Новосибирская область - 4

Владимирская область - 3

Калужская область - 3

Республика Карелия - 3

Ростовская область - 3

Республика Татарстан - 3

Удмуртская Республика - 3

Ивановская область - 2

Тамбовская область - 2

Вологодская область - 2

Астраханская область - 2

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Республика Башкортостан - 2

Республика Чувашия - 2

Хабаровский край - 2

Белгородская область - 1

Орловская область - 1

Рязанская область - 1

Ярославская область - 1

Мурманская область - 1

Новгородская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Республика Дагестан - 1

Республика Ингушетия - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Республика Мордовия - 1

Кировская область - 1

Республика Алтай - 1

Кемеровская область - 1

Омская область - 1

Забайкальский край - 1

Приморский край - 1

Сахалинская область - 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 118 482. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 297 человек: Москва - 2028

Московская область - 598

Санкт-Петербург - 414

Саратовская область - 243

Псковская область - 187

Ростовская область - 160

Воронежская область - 155

Самарская область - 118

Архангельская область - 108

Курская область - 107

Нижегородская область - 105

Свердловская область - 105

Иркутская область - 104

Ульяновская область - 102

Калининградская область - 98

Республика Башкортостан - 92

Челябинская область - 92

Новгородская область - 88

Краснодарский край - 85

Волгоградская область - 82

Кировская область - 80

Красноярский край - 80

Калужская область - 77

Ленинградская область - 76

Омская область - 76

Орловская область - 75

Владимирская область - 73

Тюменская область - 73

Оренбургская область - 72

Рязанская область - 65

Ярославская область - 64

Пензенская область - 61

Тверская область - 59

Пермский край - 59

Ивановская область - 58

Республика Карелия - 57

Курганская область - 57

Брянская область - 56

Тамбовская область - 55

Кемеровская область - 53

Смоленская область - 52

Тульская область - 50

Алтайский край - 50

Республика Чувашия - 49

Ставропольский край - 41

Удмуртская Республика - 41

Амурская область - 40

Белгородская область - 39

Республика Марий Эл - 38

Вологодская область - 33

Республика Дагестан - 30

Хабаровский край - 29

Республика Крым - 28

Ханты-Мансийский автономный округ - 27

Забайкальский край - 27

Республика Коми - 26

Республика Северная Осетия - Алания - 23

Республика Бурятия - 23

Астраханская область - 22

Новосибирская область - 21

Республика Ингушетия - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 17

Ямало-Ненецкий автономный округ - 17

Томская область - 17

Республика Калмыкия - 15

Республика Мордовия - 15

Сахалинская область - 15

Мурманская область - 14

Костромская область - 12

Чеченская Республика - 10

Республика Саха (Якутия) - 8

Приморский край - 8

Липецкая область - 7

Республика Адыгея - 7

Севастополь - 7

Карачаево-Черкесская Республика - 6

Камчатский край - 6

Республика Татарстан - 4

Республика Алтай - 3

Магаданская область - 3

Республика Хакасия - 2

Еврейская автономная область - 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 617 762