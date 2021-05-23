За сутки в России подтверждено 8951 случай COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлен 8951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Хабаровский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 357 смертей:
- Москва - 56
- Санкт-Петербург - 40
- Ульяновская область - 16
- Самарская область - 15
- Воронежская область - 12
- Краснодарский край - 12
- Московская область - 10
- Ленинградская область - 10
- Свердловская область - 9
- Нижегородская область - 8
- Иркутская область - 8
- Липецкая область - 7
- Тюменская область - 7
- Алтайский край - 7
- Калининградская область - 6
- Волгоградская область - 6
- Челябинская область - 6
- Красноярский край - 6
- Костромская область - 5
- Курская область - 5
- Смоленская область - 5
- Тульская область - 5
- Ставропольский край - 5
- Пермский край - 5
- Пензенская область - 5
- Саратовская область - 5
- Брянская область - 4
- Республика Коми - 4
- Псковская область - 4
- Республика Крым - 4
- Оренбургская область - 4
- Новосибирская область - 4
- Владимирская область - 3
- Калужская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Ростовская область - 3
- Республика Татарстан - 3
- Удмуртская Республика - 3
- Ивановская область - 2
- Тамбовская область - 2
- Вологодская область - 2
- Астраханская область - 2
- Карачаево-Черкесская Республика - 2
- Республика Башкортостан - 2
- Республика Чувашия - 2
- Хабаровский край - 2
- Белгородская область - 1
- Орловская область - 1
- Рязанская область - 1
- Ярославская область - 1
- Мурманская область - 1
- Новгородская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Дагестан - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Республика Мордовия - 1
- Кировская область - 1
- Республика Алтай - 1
- Кемеровская область - 1
- Омская область - 1
- Забайкальский край - 1
- Приморский край - 1
- Сахалинская область - 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 118 482.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 297 человек:
- Москва - 2028
- Московская область - 598
- Санкт-Петербург - 414
- Саратовская область - 243
- Псковская область - 187
- Ростовская область - 160
- Воронежская область - 155
- Самарская область - 118
- Архангельская область - 108
- Курская область - 107
- Нижегородская область - 105
- Свердловская область - 105
- Иркутская область - 104
- Ульяновская область - 102
- Калининградская область - 98
- Республика Башкортостан - 92
- Челябинская область - 92
- Новгородская область - 88
- Краснодарский край - 85
- Волгоградская область - 82
- Кировская область - 80
- Красноярский край - 80
- Калужская область - 77
- Ленинградская область - 76
- Омская область - 76
- Орловская область - 75
- Владимирская область - 73
- Тюменская область - 73
- Оренбургская область - 72
- Рязанская область - 65
- Ярославская область - 64
- Пензенская область - 61
- Тверская область - 59
- Пермский край - 59
- Ивановская область - 58
- Республика Карелия - 57
- Курганская область - 57
- Брянская область - 56
- Тамбовская область - 55
- Кемеровская область - 53
- Смоленская область - 52
- Тульская область - 50
- Алтайский край - 50
- Республика Чувашия - 49
- Ставропольский край - 41
- Удмуртская Республика - 41
- Амурская область - 40
- Белгородская область - 39
- Республика Марий Эл - 38
- Вологодская область - 33
- Республика Дагестан - 30
- Хабаровский край - 29
- Республика Крым - 28
- Ханты-Мансийский автономный округ - 27
- Забайкальский край - 27
- Республика Коми - 26
- Республика Северная Осетия - Алания - 23
- Республика Бурятия - 23
- Астраханская область - 22
- Новосибирская область - 21
- Республика Ингушетия - 17
- Кабардино-Балкарская Республика - 17
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
- Томская область - 17
- Республика Калмыкия - 15
- Республика Мордовия - 15
- Сахалинская область - 15
- Мурманская область - 14
- Костромская область - 12
- Чеченская Республика - 10
- Республика Саха (Якутия) - 8
- Приморский край - 8
- Липецкая область - 7
- Республика Адыгея - 7
- Севастополь - 7
- Карачаево-Черкесская Республика - 6
- Камчатский край - 6
- Республика Татарстан - 4
- Республика Алтай - 3
- Магаданская область - 3
- Республика Хакасия - 2
- Еврейская автономная область - 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 617 762