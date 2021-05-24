"ЭпиВакКорона" уменьшила в 100 раз вирусную нагрузку у зараженных приматов

Вирусная нагрузка при искусственном заражении коронавирусом животных, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", была меньше в 100 раз по сравнению с контрольной группой, получившей плацебо. Об этом сообщил генеральный директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов в ходе ежегодной конференции по инфекционным болезням.

Он рассказал, что для создания противоковидной вакцины ученые ГНЦ "Вектор" использовали пептидную платформу. "Мы используем короткие синтетические пептиды, копирующие определенные участки генома коронавируса, - пояснил Максютов. - С одной стороны, такой подход обеспечивает формирование устойчивого иммунитета к коронавирусу, с другой - безопасность при применении вакцины".

Он также отметил, что сейчас в мире разработано уже более 400 пептидных вакцин против инфекционных и онкологических заболеваний, и это направление считается одним из самых перспективных.

"Преимущества таких препаратов - быстрое их проектирование с заданными свойствами, а также биологическая безопасность: при конструировании пептидов исключаются те фрагменты генома вируса, которые приводят к нежелательным реакциям, тяжелым осложнениям, включая цитокиновый шторм, - пояснил Максютов. - Из 15 перспективных пептидов мы выбрали три, которые обеспечивали лучший протективный эффект. Сначала это проверялось на животных. По результатам доклинических исследований на приматах было установлено, что вакцинация надежно защищала животных, которые были искусственно заражены коронавирусом, от тяжелых патологических изменений в легких. Вирусная нагрузка при этом после такого инфицирования снижалась в 100 раз по сравнению с контрольной группой, получившей плацебо".