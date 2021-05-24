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24.05.2021 18:52
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ

Текст: Татьяна Замахина

Госдума 25 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

Фото: Федор Левшин/ РИА Новости
СК поддержал законопроект о запрете уравнивания роли СССР и Германии

Законопроект, напомнил он по итогам заседания думского Совета, был подготовлен по поручению президента. Он вводит запрет публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, сам Жуков, а также сенатор Алексей Пушков.

Табу касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства и т.п. На интернет-сферу проект тоже распространяется.

Согласно инициативе, нельзя будет отождествлять цели, решения и действия советского и нацистского руководства. То же касается и военнослужащих. Запрет вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. Выступая на этом мероприятии, он призвал защитить правду о Победе и "попыткам переиначить историю противопоставить факты".

Как ранее заявляла Ямпольская, законопроект актуален в связи с тем, что на различных площадках из уст преимущественно польских, украинских, прибалтийских экспертов звучат "наглые бездоказательные домыслы". При этом она отметила, что обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы законопроект не запрещает. "Только не забывая о том, что Советский Союз, русские люди вели главную борьбу со вселенским злом нацизма", - уверена глава комитета.

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