Государство реформирует фонд развития информационных технологий

У Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который занимается грантовой поддержкой российских цифровых решений, сменится руководство. Такую реформу проводят Минцифры и ВЭБ.РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе РФРИТ.

Новым руководителем фонда станет Александр Павлов, который ранее занимал должность советника главы Минцифры и курировал направление международных отношений и экспорта российских цифровых решений.

Также у РФРИТ появятся новые стратегические направления деятельности - поддержка новых инициатив совместно с ИТ-отраслью, развитие направления Open Source, вывод российских цифровых решений на экспорт. Для реализации последнего направления фонду передадут функции фонда "Росинфокоминвест", который планируется в ближайшее время ликвидировать. Павлов пообещал, что разработка обновленной стратегии пройдет с вовлечением представителей ИТ-отрасли.

В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" РФРИТ получит 20,5 млрд рублей на грантовую поддержку российских цифровых решений и 7 млрд рублей на возмещение затрат малому и среднему бизнесу за использованию российского программного обеспечения.

РФРИТ занимает важную роль в экосистеме группы "ВЭБ.РФ", напомнил Николай Цехомский, первый зампред ВЭБ.РФ. Фонд представляет инструменты, обеспечивают комплексную и бесшовную поддержку бизнес-инициатив: от небольших стартапов до крупных индустриальных проектов.

После реформирования фонд должен стать более значимым институтом развития и выполнять более широкие функции, чем быть только оператором по распределению мер государственной поддержки, считает Андрей Ванин, член Наблюдательного совета РФРИТ, вице-президент Сбербанка.