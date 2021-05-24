Матвиенко: Программа "Женщина-лидер" может стать международной

Образовательную программу "Женщина-лидер" планируют сделать международной с учетом полученных за два сезона ее работы результатов, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове.

"Уже второй год реализуется образовательная программа "Женщина-лидер" в рамках президентской платформы "Лидеры России", - напомнила глава Совфеда. Проект, по ее словам, "показывает хорошие результаты". "Мы обсуждаем, планируем сделать эту программу международной", - добавила Валентина Матвиенко.

Программа "Женщина-лидер" реализуется с 2020 года на платформе "Россия - страна возможностей". Ее первыми слушателями стали более 300 активных участниц проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". Кстати, флагманский проект платформы - "Лидеры России" - в апреле открыл международное направление, лучшие участники которого получат преференции при оформлении российского гражданства и вида на жительство в РФ.