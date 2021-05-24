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24.05.2021 13:07
Рубрика: Власть

Мишустин: На закупку авиатехники для защиты от ЧС выделено более 22 млрд рублей

Текст: Галина Мисливская

Правительство РФ выделило более 22 миллиардов рублей на закупку авиатехники для защиты жителей Крайнего Севера от чрезвычайных ситуаций, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Фото: Сергей Елесин
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"По поручению президента правительство выделило более 22 миллиардов рублей на закупку вертолетов полярного базирования и первого в авиапарке спасателей дальнемагистрального лайнера", - проинформировал глава кабинета министров. Он уточнил, что это будет модернизированная версия Ту-204-100 с увеличенной дальностью полета. "Такой самолет даст возможность проводить спасательные операции и эвакуацию людей из районов Арктики быстро и безопасно", - подчеркнул Мишустин. Лайнер должен поступить в распоряжение МЧС уже в этом году.

В ближайшие пять лет парк спасательной авиатехники пополнят еще девять вертолетов Ми-38 и четыре Ми-8, они будут построены специально для полетов в условиях экстремально низких температур и смогут совершать посадки в том числе и на морские суда, ледоколы новых типов. "Это позволит эффективно использовать их и для Северного морского пути", - указал Мишустин. Первые поставки этих машин начнутся уже со следующего года, добавил он.

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