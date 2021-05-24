Мишустин: На закупку авиатехники для защиты от ЧС выделено более 22 млрд рублей

Правительство РФ выделило более 22 миллиардов рублей на закупку авиатехники для защиты жителей Крайнего Севера от чрезвычайных ситуаций, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

"По поручению президента правительство выделило более 22 миллиардов рублей на закупку вертолетов полярного базирования и первого в авиапарке спасателей дальнемагистрального лайнера", - проинформировал глава кабинета министров. Он уточнил, что это будет модернизированная версия Ту-204-100 с увеличенной дальностью полета. "Такой самолет даст возможность проводить спасательные операции и эвакуацию людей из районов Арктики быстро и безопасно", - подчеркнул Мишустин. Лайнер должен поступить в распоряжение МЧС уже в этом году.

В ближайшие пять лет парк спасательной авиатехники пополнят еще девять вертолетов Ми-38 и четыре Ми-8, они будут построены специально для полетов в условиях экстремально низких температур и смогут совершать посадки в том числе и на морские суда, ледоколы новых типов. "Это позволит эффективно использовать их и для Северного морского пути", - указал Мишустин. Первые поставки этих машин начнутся уже со следующего года, добавил он.