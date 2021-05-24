Мужской fashion-бренд D'S Damat становится Damat-Tween и переходит в премиум-сегмент

Fashion-ритейлер D'S Damat с 17 мая 2021 года начал ребрендинг: магазины модной мужской одежды получат название Damat-Tween и перейдут из средней ценовой категории в премиум-сегмент.

Сначала изменения коснутся московских магазинов, затем и остальные точки во всех регионах страны. Новую стратегию внедряет российская компания Your Brands Group, которая приобрела права на мастер-франшизу турецкого бренда D'S Damat в России.

"Послепандемийное поведение покупателей в мужском ритейле очень сильно изменилось. Из-за нестабильности средний класс "размылся", покупатели товаров средней ценовой категории почти исчезли: около 70% из них либо переместились на нижний ценовой уровень, либо начали отдавать предпочтение брендам премиум-класса, а потребители премиальных марок стали еще активнее, поэтому мы решили сосредоточить внимание на этой целевой аудитории", - объясняет новую стратегию Эмиль Оруджлу, генеральный директор Damat-Tween в России. Он продолжит управлять розничной сетью.

После ребрендинга существенно изменится ассортимент магазинов, в них будут доминировать коллекции одежды Damat-Tween. Линейки D'S Damat тоже останутся в небольшом количестве для постоянных клиентов.

Намеченные планы по расширению розничной сети по-прежнему актуальны: до конца 2021 года предполагается открытие еще 6 магазинов в Москве, а в течение 3-х лет - 30 магазинов по всей России.

Бренд Damat-Tween, основанный в 1986 году, нацелен на сочетание классики и casual, доступной роскоши и инноваций. Для производства одежды под этой маркой используются высококачественные ткани итальянских производителей (в том числе Loro Piana, Marlane, Guabello), тончайший трикотаж из смеси мериносовой шерсти и хлопка, кашемир и шелк. Обувь изготавливается вручную. При производстве фурнитуры (например, пуговиц) используются редкие жемчужины и семена масличных пальм. Бренд адресован состоятельным, социально активным и технологически образованным мужчинам, которые обращают внимание на функциональность вещей и создают собственный стиль.

Российская компания Your Brands Group, получившая франшизу, будет самостоятельно принимать решения о дальнейшей стратегии бренда Damat-Tween в России. "Мы объединили силы и намерены развивать группу компаний, которая займется продвижением пяти-шести брендов модной одежды, обуви и аксессуаров", - поделился планами Эмиль Оруджлу.