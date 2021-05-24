Почти 1,4 миллиона девятиклассников 24 мая сдают ОГЭ

24 мая стартует основной период ОГЭ для выпускников 9 классов. Он продлится до 2 июля, сообщает Рособрнадзор. Всего этот экзамен сдадут более 1 379 тысяч выпускников.

Напомним, в 2021 году ОГЭ по предметам по выбору не проводится. Девятиклассники сдают его всего по двум обязательным предметам - русскому языку (24 и 25 мая) и математике (27 и 28 мая).

- 8 и 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по русскому языку. А 16 июня и 2 июля - по математике, - сообщает Рособрнадзор. - Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки по болезни или другой уважительной причине.

Также "резерв" предусмотрен для тех, кто получит "двойку" на ОГЭ в основные дни.

- Для исключения нарушений, пункты проведения экзаменов могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, металлоискателями и системами подавления сигналов мобильной связи, - предупреждает Рособрнадзор. - Будут применяться меры эпидемиологической безопасности.

ОГЭ стартует в 10:00 по местному времени. Экзамен длится 3 часа 55 минут (причем такая продолжительность - и у ОГЭ по русскому, и у ОГЭ по математике). На русском языке разрешено пользоваться орфографическим словарем, на математике - линейкой и выданными справочными материалами.