Появился первый тизер "Прошлой ночью в Сохо" с Аней Тейлор-Джой

На YouTube-канале американской кинокомпании Focus Features опубликован первый тизер психологического триллера "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho), главную роль в котором сыграла Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Ход королевы").

Режиссером картины выступил Эдгар Райт ("Малыш на драйве", "Зомби по имени Шон"). Он же - соавтор сценария.

По сюжету ленты "девушка, увлеченная модным дизайном, волей случая попадает в Лондон 60-х и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей". Однако город этот "не то, чем кажется, и время начнет распадаться с мрачными для героини последствиями".

Как уточнено, картина "навеяна мистическим триллером Николаса Роуга "А теперь не смотри" и психологическим триллером Романа Полански "Отвращение".

В других ролях: Томасин МакКензи ("Хоббит"), Теренс Стэмп ("Темные начала"), Мэтт "Доктор Кто" Смит, Джесси Мей Ли ("Тень и кость), Дайана Ригг ("Разрисованная вуаль"), Джеймс Фелп (Фред Уизли из "Гарри Поттера").

Российская премьера - 3 ноября.