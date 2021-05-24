Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки

Посольство РФ в Беларуси получило уведомление о задержании в Минске гражданки России Софии Сапега. Как сообщили в дипмиссии, в ближайшее время к ней будет допущен представитель российского консульства.

"Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы Республики Беларусь по гражданке Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", - отмечается на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Как проинформировали в посольстве, "российский консул уже встречался с родителями гражданки Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи". "Находимся с ними в постоянном контакте", - добавили в диппредставительстве.

При этом российские дипломаты выразили возмущение "очередным враньем, которое сейчас активно продвигается в некоторых соцсетях и телеграм-каналах в отношении того, что "российский консул отказался оказывать помощь в ее деле".